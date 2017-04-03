Прокурор Рижской окружной прокуратуры передал в суд Рижского района материалы дела, в рамках которого водителю выдвинуты обвинения в попытке предложить стражам порядка взятку, а также в передаче взятки.

Согласно материалам уголовного дела, 21 марта 2016 года обвиняемый управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В Адажи его остановили для проверки, где и констатировали в организме 1,91 промилле. Чтобы полицейские не наказали нарушителя в административном порядке, он стал предлагать им деньги.

Работники Госполиции неоднократно предупреждали водителя о том, что ему может угрожать за подобные действия. Однако уговоры не действовали: сначала он предложил инспекторам 300 евро, потом 3000 евро. Затем он открыл двери служебного автомобиля полиции и положил две банкноты достоинством 50 и 5 евро.

Нарушителя задержали, о ЧП проинформировали Отдел оперативного руководства, а также составили протокол.