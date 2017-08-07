В субботу вечером, 5 августа, Государственная полиция получила информацию о том, что в Лиепае у магазина на улице Зиемелю водитель автомобиля Volkswagen Sharan очень неуверенно управляет машиной и только что чуть не сбил детскую коляску.

Прибыв на место, сотрудники Курземского регионального управления Госполиции констатировали, что мужчина 1950 г.р., управлявший вышеупомянутым автомобилем, пьян. Водитель отказался проводить тест на алкоголь, поэтому на место прибыл второй экипаж полиции, который должен был доставить мужчину в медучреждение. Однако в ходе переговоров водитель все же согласился пройти тест на месте. Он показал 3,08 промилле.

Мужчина оказался водителем такси. Он признался, что пьяным сел за руль своей личной машины. При этом он понимал, что за данное правонарушение на него будет составлен протокол и изъяты водительские права, а значит, он потеряет работу. Чтобы этого не произошло, таксист предложил дорожным полицейским взятку в размере 100 евро. Полицейские спросили водителя, понимает ли он, что его действия уголовно наказуемы. Тот ответил, что все понимает, но не хочет потерять работу.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения был составлен административный протокол. Если концентрация алкоголя в крови водителя превышает 1,5 промилле, его задерживают на 10 -15 суток, накладывают денежный штраф в размере от 1200 до 1400 евро, а также лишают водительских прав на четыре года. В свою очередь, за дачу взятки должностному лицу начат уголовный процесс. Закон предусматривает за данное преступное деяние наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, принудительные работы или денежный штраф.