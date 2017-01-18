Пьяный водитель предложил полицейским взятку

Foto: DELFI По сообщению пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, 17 января в волости Бебру (край Кокнесес) был остановлен автомобиль Ford Fiesta, которым управлял водитель 1953 г.р. При проверке в организме мужчины констатировали 2,05 промилле алкоголя. Чтобы избежать наказания, водитель предложил инспекторам взятку, за что и был задержан. По делу начат уголовный процесс.

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