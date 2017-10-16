Пьяный водитель совершил ДТП и пытался подкупить полицейского за 1000 евро

Foto: Rīgas Pašvaldības policija В конце прошлой недели в распоряжение полиции поступила информация о том, что в Даугавпилсе, на ул. Мотору 9перекресток с ул. Вальню) произошло ДТП. Как отмечает пресс-центр латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), прибыв на место происшествия стражи порядка констатировали, что 60-летний мужчина, управлявший VW Golf, проигнорировал требования знака "Уступите дорогу" и столкнулся с Mazda, которым управлял водитель 1960 г.р. При проверке оказалось, что водитель VW пьян: в его организме констатировали 3,04 промилле. Чтобы избежать административного наказания, нарушитель предложил "дорожникам" 100 евро, за что и был задержан. По делу начат уголовный процесс.

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