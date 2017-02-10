Пьяный водитель врезался в ограждения, а затем в стену сарая

Foto: Policija Вечером 9 февраля в Варве по вине нетрезвого водителя произошла авария: Volkswagen Golf, которым управлял мужчина 1992 г.р., съехал с проезжей части, врезался в забор, а затем, продолжая движение, в стенку сарая. Как отмечает пресс-центр курземского регионального управления полиции, на месте происшествия на водителя составлен административный протокол. При проверке в его организме констатировано 2,07 промилле алкоголя. Теперь виновнику ДТП грозит либо административный арест от 10 до 15 суток, либо штраф в размере от 1 200 до 1 400 евро, а также лишение водительских прав до 4 лет.

6 ПОДЕЛИЛИСЬ

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.