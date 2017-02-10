Как отмечает пресс-центр курземского регионального управления полиции, на месте происшествия на водителя составлен административный протокол. При проверке в его организме констатировано 2,07 промилле алкоголя. Теперь виновнику ДТП грозит либо административный арест от 10 до 15 суток, либо штраф в размере от 1 200 до 1 400 евро, а также лишение водительских прав до 4 лет.