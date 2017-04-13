Вентспилсский суд приговорил к 7 годам лишения свободы 44-летнего сотрудника альтернативного центра опеки "Дом милосердия" за сексуальное использование четырех клиентов. Также ему назначен пробационный надзор на три года.

В ходе дебатов прокурор Инета Винштейна просила для обвиняемого более строгое наказание — 13 лет лишения свободы. В настоящее время она пока не комментирует решение суда и указала, что сначала дождется полную версию приговора, включая мотивационную часть. C осужденного суд решил взыскать 891 евро за услуги адвоката и более 4000 евро на компенсацию пострадавшим.

В суде пояснили, что в рамках этого дела статус потерпевшим присвоен четверым мужчинам: младший из них 1990 г.р., старший — 1953 г.р. Согласно материалам обвинительного заключения, бывший работник "Дома милосердия" вступал с пациентами в сексуальную связь, пользуясь их беспомощным положением. Также он применял по отношению к своим жертвам насилие, угрожал им и пытался оказать влияние.

Известно, что подсудимый ранее был неоднократно судим за подобные преступления. Еще будучи несовершеннолетним, он получил 6 лет лишения свободы. Глава правления "Дома милосердия" Татьяна Бражник знала о судимостях своего сотрудника, однако поверила ему и считала, что человек с годами изменился.

"Я очень переживаю до сих пор, это правда. Я все еще не могу в это поверить", — сказала Бражник, у которой подсудимый проработал около 10 лет.

Заявление в полицию о случаях насилия написал один из бывших клиентов альтернативного центра опеки. Оказалось, что у них с обидчиком была одна и та же симпатия — им нравилась одна девушка. Из-за этого между мужчинами случались конфликты. В этой связи Бражник склонна думать, что ее работника просто оговорили.

Согласно официальной информации, "Дом милосердия" — организация, которая помогает бывшим воспитанникам детдомов, а также инвалидам с проблемами в интеллектуальном развитии интегрироваться в общество, развивать социальные навыки, мотивации к самостоятельной жизни в обществе и др.