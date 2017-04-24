Полиция задержала мужчину, подозреваемого в попытке убийства 14 апреля в Дагдском крае финалиста конкурса красоты Эрика Приеде, сообщила представитель Госполиции Ксения Белова.

По ее словам, 14 апреля Краславский участок полиции получил информацию о доставленных в больницу в Дагдском крае двух мужчинах с огнестрельными ранениями. Ао факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В тот же день сотрудники полиции по подозрению в попытке убийства с применением огнестрельного оружия задержали мужчину 1970 г.р., который уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Как сообщалось, под Дагдой ранен 22-летний Эрик Приеде — Мистер Симпатия конкурса "Мистер Латвия — 2016". Предположительно огонь по нему из охотничьего ружья открыл владелец усадьбы, которую братья Приеде в законном порядке купили на аукционе, проведенном судебным исполнителем.

"Стрелявший фактически изрешетил ему легкие. "Скорая" отвезла Эрика, который находился в тот момент в тяжелом состоянии, в Резекненскую больницу. Там он пролежал пять дней, а затем его перевезли в специализированную клинику в Сауриеши, чтобы прооперировать легкие. В четверг ему провели первую операцию, чтобы убрать часть дроби. Сейчас он все еще в тяжелом состоянии. Ему предстоит еще одна операция", — пояснила невеста Эрика — Сидния.

Что касается владельца усадьбы, то сразу же после стрельбы он забаррикадировался в доме. Полиция приехала на место происшествия примерно спустя два часа. Подозреваемого задержали, однако, как отмечает Сидния, есть вероятность, что его освободят под залог.