Как сообщает Skaties.lv, преступники действуют парами: когда интересующая их машина припарковалась, один из них идет следом за вышедшим по делам водителем, второй же караулит у авто. У злоумышленника №1 c собой имеется устройство, которое считывает сигнал с брелка хозяина и многократно усиливает его. Таким образом, машина получает данные, что ее владелец совсем неподалеку, и снимает блокировку с дверей. Злоумышленник №2 залезает в авто, заводит его и уезжает.
Чаще всего в 2016 году в Латвии угоняли автомобили VW Golf, Audi 80, VW Passat, Toyota Rav4 un Audi A4. При этом наметилась тенденция роста краж автомобилей Hyundai. Эксперты полагают, что это может быть связано с дороговизной запчастей на машины этой марки, что делает кражу выгодной.