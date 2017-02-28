Согласно официальной статистике, порядка 60% угнанных в Латвии за 2016 год автомобилей были оборудованы системой Keyless Go — бесконтактной сигнализацией, которая разблокирует двери, как только владелец ключей от авто подходит к ней. Отсутствие необходимости брать в руки брелок и отключать ее вручную (система реагирует на исходящий от брелка сигнал) — удобная вещь, однако латвийские автоворы нашли способ, как сравнительно легко обойти эту систему безопасности.

Как сообщает Skaties.lv, преступники действуют парами: когда интересующая их машина припарковалась, один из них идет следом за вышедшим по делам водителем, второй же караулит у авто. У злоумышленника №1 c собой имеется устройство, которое считывает сигнал с брелка хозяина и многократно усиливает его. Таким образом, машина получает данные, что ее владелец совсем неподалеку, и снимает блокировку с дверей. Злоумышленник №2 залезает в авто, заводит его и уезжает.

Чаще всего в 2016 году в Латвии угоняли автомобили VW Golf, Audi 80, VW Passat, Toyota Rav4 un Audi A4. При этом наметилась тенденция роста краж автомобилей Hyundai. Эксперты полагают, что это может быть связано с дороговизной запчастей на машины этой марки, что делает кражу выгодной.