Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 28811463, 67086480 или 110.
Разыскивается подозреваемый в преступлении(2)
Foto: Policija
Управление криминальной полиции Рижского региона разыскивает Евгения Алтунина (1980 г.р.), подозреваемого в совершении преступления.
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