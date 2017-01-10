Разыскивается подозреваемый в преступлении

Foto: Policija Управление криминальной полиции Рижского региона разыскивает Евгения Алтунина (1980 г.р.), подозреваемого в совершении преступления. Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 28811463, 67086480 или 110.

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