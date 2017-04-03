Волонтеры Bezvests.lv разыскивают 20-летнег Вадима Иванова, который пропал 26 октября прошлого года. Молодой человек может находиться в Елгаве.

Со слов близких известно, что 26 октября пропавший ответил на некий телефонный звонок, после которого спешно собрался и попросил у бабушки 2,20 евро на билет до Елгавы. Последний раз звонил 5 февраля 2017 года, во время разговора сказал, что звонит из Эстонии.

Также известно, что за два дня до пропажи — 24 и 25 октября 2016 года Вадим ездил в какой-то банк якобы устраиваться на работу.

Был одет в черный спортивный костюм с белыми буквами. Обут в черные кроссовки. С собой была черная спортивная сумка.

Просьба ко всем, кто видел пропавшего парня или знает о его возможном месте нахождения, срочно сообщить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22084084.