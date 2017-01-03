Разыскивается пропавший без вести молодой мужчина

Foto: Policija Валмиерсмкая полиция разыскивает Айнара Кайминьша (1993 г.р.), которого в последний раз видели в ноябре прошлого года в Валмиере, на ул. А. Упиша. Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 28379439.

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