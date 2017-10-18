45-летний рижанин Дмитрий Патреев пропал без вести в Рижсом микрорайоне Болдерае. Известно, что вышел в воскресенье, 14 октября 2017 года из дома на Дзинтара, 105 ( в районе кольца 3 автобуса) в промежутке между 9 и 10 утра, захватив в собой только мобильный телефон, который до сих пор работает. Назад до сих пор не вернулся. На телефонные звонки не отвечает, никаких сведений о себе не подавал.

Последний раз его видела жена, выходя в 9 утра на прогулку с собаками, через час около 10 часов, вернулась, но мужа дома уже не застала. По словам дочери, все документы, кошелек, платежные карты и даже ключи от квартиры и работы, остались дома. "У меня такое ощущение, что он вышел на минуту с кем-то встретиться, ведь с собой был только мобильный".

Его приметы: рост 185, худой, черные волосы, карие глаза. Был одет в коричневую куртку, клетчатую рубашку, джинсы или спортивные штаны, на ногах были черные туфли.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь в поисках пропавшего мужчины, просят звонить по телефонам 110 — в полицию или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.