Сотрудники службы пограничного и миграционного надзора Лыунаской префектуры Эстонии в сотрудничестве с работниками таможни в уездах Пылва и Виру во вторник провели рейд в районе эстонско-российской временной контрольной линии и эстонско-латвийской государственной границы, в ходе которого выявили 13 нарушений.

Целью рейда было выявить и предотвратить доставку контрабандных сигарет и алкоголя в страну посредством незаконных пересечений временной контрольной линии. Кроме того, проверялись исполнение обязанности наличия при себе документов документов, пользование фальшивыми или чужими документами, а также проводился надзор на дорогах для выявления нетрезвых водителей, обеспечения безопасности на дорогах и охраны правопорядка.

Всего было проверено 218 автомобилей и 275 лиц. Было выявлено 10 нарушений обязанности наличия документов. С этими людьми провели беседу, в которой подчеркнули важность удостоверения личности и обязанность его ношения.

Фальсифицированные документы не были обнаружены. В ходе проверки в том числе обнаружили один не прошедший техосмотр автомобиль и два случая неправильного использования топлива со специальной маркировкой.