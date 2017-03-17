К журналистам программы Bez Tabu обратилась мама 8-летнего мальчика, которая сообщила, что ее сына с другом в парке Гризинькалнс встретиди две женщины, предложили подарки и привели в религиозную общину на ул. Пернавас, 33. Об этом сообщает Skaties.lv.

"Они поинтересовались, мальчики случайно не из Христианской ли школы, а затем сами представились христианами. У одной из женщин в руках была подарочная коробка, которую она отдала другу моего сына, а затем спросила и у сына, хочет ли он подарок. Ребенок, конечно же, ответил: "Да". Тогда женщины пригласили их к себе в общину, чтобы получить коробку с подарком. Сначала дети отказались, но потом их все-таки уговорили", — указала Иева — мама 8-летнего школьника.

Когда женщина узнала о том, что ее сын ходил в религиозную общину за подарком, то сначала не поняла, почему ее сын поступил именно таким образом, поскольку раньше с ним оговаривала ситуацию, как действовать в случае встречи с незнакомцами. Также Иева выразила непонимание действиям религиозной общины.

И в Министерстве юстиции, и в Инспекции по защите прав детей указали, что подобное поведение членов религиозной организации недопустимо. Согласно закону о защите детских прав, религиозную принадлежность ребенка выбирают его родители. Вовлекать ребенка в религиозную деятельность можно лишь с согласия родителей.

Община евангельских христиан Atdzimšana была основана два года назад. Ежегодно в течение 10 лет община должна проходить перерегистрацию в Минюсте Латвии. В том случае, если религиозная организация не будет соблюдать нормативные акты, деятельность общины придется прекратить.

Представительница общины Тереза Ивашко признала, что члены религиозной организации действительно пригласили детей в гости, однако это был единственный подобный случай.

"Мне очень жаль. Мы в общине уже обсудили это. Мне очень жаль, и я приношу извинения матери мальчика за то, что это произошло без ее присутствия", указала Ивашко.

Она также показала подарки, которые хранятся на складе общины. Их прислали зарубежные самаритяне из партнерских религиозных организаций. Рижская муниципальная полиция получила заявление, в котором указано на деятельность Общины евангельских христиан Atdzimšana. В скором времени община получит и письмо от Минюста, в котором напоминаются права детей.