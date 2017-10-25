Необычное ЧП произошло в минувший вторник в Зиепниеккалнсе: девочка-подросток настолько перепугала соседей криками, что им пришлось вызвать муниципальную полицию. Как оказалось, школьница таким образом выражала свой протест по поводу отказа купить ей iPhone.

По данным пресс-центра РМП, тревожный сигнал поступил на пульт дежурного с ул. Озолциема около полуночи. Заявители сообщили, что в соседней квартире раздаются громкие крики и рыдания ребенка.

Прибывшим по указанному адресу полицейским никто не открыл. Затем из-за дверей раздался голос девочки-подростка. Сообщившей, что помощь не требуется, а матери нет дома. Стражи порядка уточнили телефон матери и позвонили ей. Женщина пошла выгуливать собаку, поэтому полицейские дождались ее в подъезде.

Мать рассказала, что у нее произошел конфликт с дочкой. Выяснилось, что девочка уронила в унитаз свой старый мобильный телефон и потребовала, чтобы ей купили новый iPhone, получив отказ, у ребенка случилась истерика. Эту же версию подтвердила работникам РМП и сама 14-летняя девочка.

Полицейские провели беседу с матерью и дочерью, а также осмотрели квартиру.