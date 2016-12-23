По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 11 декабря после отсутствия в свой дом вернулся житель Болдераи, который констатировал, что дверь в квартиру взломана.

Осмотрев жилище, мужчина пришел к выводу, что пропала бытовая техника, вещи и продукты питания. Прибывшие на место происшествия полицейские пришли к заключению, что кражу могла совершить компания, распивавшая алкоголь в соседней квартире.

При проверке ближайших окрестностей стражи порядка задержали подозреваемых 1986 и 1989 г.р. Оба были изрядно пьяны. У одного из них нашли похищенные ранее носки. Примечательно, что подозреваемый зачем-то носил их в кармане.

По данным РРУП, 21 декабря задержали третьего подозреваемого (1975 г.р.), ведется поиск четвертого подельника.

Подозреваемые, ссылаясь на свою плохую память из-за сильного опьянения, пока не смогли сказать, куда сбыли краденое добро. Следствие продолжается.