На прошлой неделе сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) преследовали по тонкому озерному льду компанию, которая была вовлечена в конфликт в одном из магазинов. Вместе со взрослыми опасности подвергались двое 4-месячных детей. В итоге задержание превратилось в спасательные работы.

По данным РМП, 10 марта на пульт дежурного поступило сообщение о конфликтной ситуации в одном из магазинчиков на ул. Бергю. По предварительным данным, компания пыталась совершить кражу, однако один из покупателей это заметил и предотвратил преступление. В ответ на это компания избила бдительного посетителя и спешно ретировалась.

Продавец и потерпевший указали полиции направление, в котором скрылись нападавшие. Они также сообщили, что среди них были двое мужчин, а также женщина, у которой в коляске находились двойняшки. Следы коляски вели к озеру Юглас: полицейские заметили, что компания находится на льду озера в нескольких десятках метров от берега.

Работники РМП приказали всем оставаться на месте и ждать прибытия спасателей. Однако один из компании ослушался и решился добраться до берега самостоятельно, правда, вскоре провалился под лед. К счастью, в этом месте оказалось не очень глубоко, поэтому он выбрался на берег, где и был задержан.

Затем на место происшествия подоспели работники Управления безопасности на воде РМП, которые сначала доставили на берег грудных детей, а затем взрослых и коляску. После этого к озеру прибыл потерпевший, который опознал в мужчинах своих обидчиков — их передали для дальнейших следственных действий Госполиции.

Прибывшие медики Службы неотложной медицинской помощи проверили состояние детей, однако никаких проблем не констатировали. В настоящее время о ЧП проинформированы службы, отвечающие за соблюдение прав детей. Начато следствие.