Рига: на автозаправке возле ВЭФа от передозировки скончался мужчина

Foto: DELFI В минувший вторник на автозаправке Circle K, что на ул. Бривибас в окрестностях ВЭФа скончался мужчина. Причиной его смерти стала передозировка наркотиков. В Госполиции порталу Delfi подтвердили, что получили вызов на заправку в 18.48. Прибыв на место происшествия, они констатировали скончавшегося мужчину. Ведется следствие.

2 ПОДЕЛИЛИСЬ

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.