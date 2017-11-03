В конце октября в Рижском районе по подозрению в нелегальной реализации табачных изделий в крупных размерах была задержана группа из четырех человек. Как отмечают в пресс-центре полиции, одним из задержанных оказался инспектор Криминальной полиции Рижского регионального управления полиции.

В рамках начатого уголовного процесса сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями провели несколько обысков, в ходе которых изъято 336 000 нелегальных сигарет Premjer, NZ, NZ Gold (с белорусскими акцизными марками) и Winston (без акцизных марок).

В начале недели суд оставил под арестом задержанных 1964 и 1987 г.р., а в отношении сотрудника полиции (1977 г.р.) и еще одного задержанного (1967 г.р.) применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Все члены группы, исключая полицейского, ранее были судимы за аналогичные преступления.

Следствие по делу продолжается.