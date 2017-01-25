Сотрудники Рижского регионального управления полиции задержали на ул. Католю 46-летнего мужчину, который в 2015 году уже был осужден за незаконную торговлю алкоголем, однако, получив наказание, вернулся к прежнему промыслу.

Задержание проводилось работниками участка полиции "Латгале" на основании полученной ранее оперативной информации о возможной подпольной торговле спиртным. Подозреваемого взяли с поличным прямо в подъезде, здесь же нашли сумку, в которой нашли 17 литров разбавленного спирта. Примечательно, что сам подозреваемый в этом доме не проживает, а приходит лишь торговать.

В РРУП пояснили, что по данному адресу в 2015 году на торговле сигаретами без акцизных марок ЛР попались две женщины. Полиция призывает жителей сообщать о нелегальной торговле акцизными товарами по телефону 110, а также, анонимно заполнив форму на сайте МВД.