В минувшую среду полиция получила информацию от встревоженных жителей, которые сообщили, что по ул. Дарзиню едет автомобиль, водитель которого, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. В скором времени патрульный экипаж остановил на ул. Дарзиню Mercedes Benz.

При проверке в организме водителя 1969 г.р. констатировали 2,38 промилле. На нарушителя составили административный протокол. После этого водитель оставил автомобиль и покинул место происшествия пешком, а машину стали загружать на автоэвакуатор.

В тот момент, когда Mercedes Benz подготовили к погрузке, вернулся автовладелец с резервным комплектом ключей и, применив физическую силу, сел в машину и скрылся с места происшествия.

На основании показаний водителя эвакуатора прибывшие на место происшествия полицейские оформили еще один административный протокол.