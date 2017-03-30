При проверке в организме водителя 1969 г.р. констатировали 2,38 промилле. На нарушителя составили административный протокол. После этого водитель оставил автомобиль и покинул место происшествия пешком, а машину стали загружать на автоэвакуатор.
В тот момент, когда Mercedes Benz подготовили к погрузке, вернулся автовладелец с резервным комплектом ключей и, применив физическую силу, сел в машину и скрылся с места происшествия.
На основании показаний водителя эвакуатора прибывшие на место происшествия полицейские оформили еще один административный протокол.