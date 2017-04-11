В Даугаве, на закрытой территории в районе Вецмилгрависа найдено тело пропавшего без вести 41-летнего Каспара Поги. Об этом в социальной сети сообщила родная сестра мужчины Гунта. Как отмечает NRA, в поисках юриста приняли участие сотни человек.

Напомним, вечером 2 февраля Каспарс вышел из дома и пропал. Деньги, платежные карточки и ID-карта — все осталось дома. Последний раз созванивался 1 февраля с другом. 3 февраля, по словам звонившей ему сестры, на звонки уже не отвечал, с того же дня телефон был отключен.

Как удалось установить близким, в домашнем компьютере в день пропажи в 18.30 искал расписание 12-го троллейбуса — указав маршрут от улицы Крустабазницас (в районе Тейка, где он живет) до центра (указал Национальный театр).

По словам сестры, в последнее время Каспар был необычайно расстроен и озабочен. Последние две недели мужчина толком не спал. Очень часто затрагивал в разговоре тревожные темы — о возможных способах решениях своих проблем. Сестра не исключила, что брат мог решиться на самоубийство.

Как отметила сестра Каспара, о том, что брат, скорей всего, утонул, полиция сообщила спустя три недели после его исчезновения. По записям видеонаблюдения удалось отследить, как мужчина идет по Вантовому мосту. Правда, с моста он прыгнуть так и не решился, а отправился вдоль реки в сторону моря.