Сотрудники Госполиции, проводившие рейд в одном из микрорайонов Риги, обнаружили семью, в которой все взрослые были сильно пьяны. Стражам порядка пришлось покормить маленьких детей и поменять им памперсы, сообщает пресс-служба Госполиции.

20 июля сотрудники Полиции порядка проводили профилактический рейд в Пурвциемсе. Около семи часов вечера на детской площадке был замечен мужчина, который явно находился в нетрезвом состоянии. Полицейские выяснили, что мужчина вел двухлетнего ребенка к его матери - своей сестре.

Сотрудники полиции проводили мужчину до дома, чтобы проверить, в каких условиях содержится ребенок. В квартире находились мать ребенка, его бабушка и младенец 2017 года рождения. Все взрослые были пьяны, мать не могла держаться на ногах.

Отвечая на вопрос сотрудников полиции, она заявила, что утром кормила детей кашей. Полицейские приготовили еду для детей, поменяли им памперсы и вызывали скорую помощь. Врачи констатировали, что дети не нуждаются в госпитализации,.

Оба ребенка изъяты из семьи и переданы в кризисный центр. В ходе экспертизы было установлено, что женщины были сильно пьяны - содержание алкоголя в организме превысило три промилле. Начато административное дело, информация передана в Сиротский суд и Социальную службу.