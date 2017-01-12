Информацию можно сообщать по телефонам: 67030660, 67060630, 67030634 или 110.
Рига: полиция ищет владельцев детской коляски(1)
Foto: Valsts polcija
Рижское региональное управление полиции просит отозваться владельца детской коляски, изображенной на фото.
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