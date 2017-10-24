Рига: полиция нашла по микрочипу владелицу сбежавшей собаки

Foto: Shutterstock В минувшую пятницу к сотрудникам Рижской муниципальной полиции (РМП) обратилась женщина, сообщившая, что на Мангальсале заметила бегавшего бигля. Поскольку владельца рядом не оказалось, женщина взяла собаку и привезла в участок РМП на Саркандаугаве. Стражи порядка проверили собаку с помощью аппаратуры и по чипу смогли определить владелицу бигля, а затем сообщить ей о том, что живoтное нашлось. Владелиц пояснила, что собаку взял на прогулку ее брат, но пес внезапно вырвался и убежал.

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