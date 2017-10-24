Стражи порядка проверили собаку с помощью аппаратуры и по чипу смогли определить владелицу бигля, а затем сообщить ей о том, что живoтное нашлось. Владелиц пояснила, что собаку взял на прогулку ее брат, но пес внезапно вырвался и убежал.