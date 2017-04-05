Сотрудники Курземского участка Рижского регионального управления полиции (РРУП) задержали мужчину, подозреваемого в краже из отеля в Пардаугаве.

Как отмечают в пресс-центре РРУП, в январе из номера одного из отелей в Пардаугаве были похищены деньги, часы, ювелирные украшения и банковские карточки. Чуть позже с кредиток сняли крупные суммы. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил около 4000 евро.

Полиции удалось установить личность подозреваемого, а 3 апреля его задержали в Иманте. При патрулировании территории полицейские заметили на улице подозрительного мужчину и попросили его предъявить документы. После проверки по базе данных было установлено, что его разыскивают за кражу из гостиницы.

В РРУП пояснили, что 51-летний задержанный ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления, а также за другие преступления имущественного характера. Следствие продолжается.