В минувшую пятницу сотрудники Латгальского управления Рижской муниципальной полиции получили вызов в одну из столичных школ: социальный педагог сообщила, что за одним из первоклассников отказалась явиться мать.

В телефонном разговоре с учителем женщина заявила, что ее сыну 7 лет и он достаточно самостоятельный, чтобы добраться до дома. Однако у педагогов появились опасения, что женщина может быть пьяна, а поскольку под ее опекой находится еще один ребенок, решили сообщить в полицию.

Мальчика довезли до дома и постучали в двери, но стражам порядка никто не открыл. Поскольку квартира оказалась на первом этаже, полицейские решили заглянуть и увидели плачущую младшую сестру мальчика. Она рассказала, что мама пьяна, лежит на матрасе и не шевелится.

Работники РМП пробрались в дом и констатировали, что женщина пьяна, а возле нее валялась бутылка. При проверке в организме матери констатировали 2,86 промилле, при этом сама она утверждала, что спиртное не употребляла.

На место происшествия вызвали "скорую", однако медики, осмотрев детей, пришли к выводу, что госпитализация им не требуется. Правда, т.к. мать не могла позаботиться о своих несовершеннолетних детях, было принято решение доставить брата с сестрой в кризисный центр.

Материалы дела переданы Рижскому окружному суду, а также Отделу РМП по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.