По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 10 апреля сотрудники Латгальского управления РРУП задержали ранее неоднократно судимого мужчину, который незаконно хранил самодельное оружие и устроил стрельбу.

Полиция получила тревожный сигнал из Латгальского предместья: заявитель сообщил, что видел, как в одном из дворов пьяный мужчина стрелял в воздух. Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, хулиган уже успел спрятать оружие. Однако, обыскав двор, полицейские нашли в кустах самодельный пистолет, переделанный из ракеницы.

По данным РРУП, из оружия можно было стрелять охотничьими патронами. При обыске в доме подозреваемого нашли и изъяли четыре патрона. При этом хулиган утверждал, что оружие не переделывал.

В РРУП сообщили, что мужчина 1959 г.р. ранее был судим за мошенничество, кражи, хрaнение наркотиков, нелегальную торговлю алкоголем, незаконное проникновение в чужое жилье и ограбление. По делу начат уголовный процесс, подозреваемый находится под полицейским надзором.