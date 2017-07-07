По информации пресс-центра Рижской муниципальной полиции (РМП), поздним вечером 5 июля при патрулировании Зиепниеекалнса сотрудники Земгальского управления РМП заметили квадроцикл, на котором передвигались водитель и три пассажира. При этом ни на одном из пассажиров не оказалось шлемов.

Патруль решил остановить квадроцикл для проверки, однако водитель увеличил скорость и попытался оторваться от полиции. Погоня продолжилась по улицам микрорайона: водитель ехал на высокой скорости не только по проезжей части, но и по тротуарам и зеленой зоне. На одном из виражей он даже умудрился проехать по кустам всего лишь на двух колесах.

Погоня закончилась в тот момент, когда водитель попытался выехать из кустов на дорогу и врезался в полицейский микроавтобус. При проверке оказалось, что мужчина пьян, а его пассажирами были дети 6 и 8 лет, а также их мать (также нетрезвая). Женщина утверждала, что хотела всего лишь попасть домой. Правда, потом призналась, что распивала алкоголь с водителем квадроцикла.

По ее словам, друг мужа купил технику около месяца назад, и в минувшую среду они наконец решили его протестировать. Женщина также рассказала, что была в курсе того, что у водителя нет прав.

На место происшествия на подмогу вызвали Госполицию. Проверка показала в организме водителя 3,07 промилле. Материалы дела переданы в Рижский сиротский суд и Отдел РМП по профилактике детских правонарушений. В отношении 38-летнего водителя начат уголовный процесс.