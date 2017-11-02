Вечером 1 ноября на пульт дежурного Рижской муниципальной полиции поступил вызов из Пурвциемса, где в одной из квартир разгорелся семейный скандал из-за того, кому чистить зубы ребенку.

Заявительница пояснила стражам порядка, что, вернувшись домой, застала мужа, который вел 3-летнего сына чистить зубы. Ребенок разозлился и стал сопротивляться. Тогда супруг обратился за помощью к жене, чтобы она помогла сыну, после чего атмосфера стала накаляться.

В РМП подчеркнули, что конфликт был улажен еще до прибытия полиции. При этом мальчик заявил, что читать сказку перед сном ему будет тоже только мама.

Поскольку с ребенком и в доме все было в порядке, полицейские провели с родителями меры превентивного характера и попросили не ругаться в присутствии малыша.