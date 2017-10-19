По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 17 октября в Риге, на основании оперативной информации "накрыли" нелегальное место торговли акцизными товарами. Как оказалось, на первом этаже многоквартирного дома продавали спирт и сигареты.

Задержание провели сотрудники участка "Центр" РРУП и спецбатальона полиции. ВО время обыска были найдены пластмассовые бутылки и 23 литра жидкости, по запаху напоминающей спирт. Также в квартире обнаружили 11 060 сигарет с акцизными марками РФ и Республики Беларусь.

В рамках начатого уголовного процесса полиция задержала мужчин 1966 и 1970 г.р. В момент прибытия полицейских они торговали алкоголем. Установлено, что спиртное и сигареты они продавали как из окна, так и на улице, предлагая алкоголь прохожим. Следствие продолжается.