Во вторник, 21 марта, Государственная полиция получила информацию, что со строительного объекта на улице Лачплеша в Риге украдены инструменты - две отвертки, пила, флекс и перфоратор.

Возникли подозрения, что кражу совершили два строителя, которых взяли на испытательный срок и у которых был свободный доступ к инструментам. В среду, 22 марта, подозреваемые были задержаны.

Ранее оба уже имели проблемы с законом и были судимы. Мужчина 1995 г.р. попадал в поле зрения полиции за кражу мобильного телефона и употребление алкоголя в общественном месте. В свою очередь, мужчина 1986 г.р. был осужден за кражу, за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, а также был административно наказан за употребление спиртного в общественном месте.

В рамках расследования удалось выяснить, что похищенные инструменты, "строители" заложили в ломбард.

Против задержанных начат уголовный процесс, до суда им запрещено менять место жительства.