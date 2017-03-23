Возникли подозрения, что кражу совершили два строителя, которых взяли на испытательный срок и у которых был свободный доступ к инструментам. В среду, 22 марта, подозреваемые были задержаны.
Ранее оба уже имели проблемы с законом и были судимы. Мужчина 1995 г.р. попадал в поле зрения полиции за кражу мобильного телефона и употребление алкоголя в общественном месте. В свою очередь, мужчина 1986 г.р. был осужден за кражу, за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, а также был административно наказан за употребление спиртного в общественном месте.
В рамках расследования удалось выяснить, что похищенные инструменты, "строители" заложили в ломбард.
Против задержанных начат уголовный процесс, до суда им запрещено менять место жительства.