Рига: в аварии на ул. Бривибас пострадала 2-летняя девочка

Foto: Shutterstock Как сообщает пресс-центр Госполиции, 4 января в Риге, на ул. Бривибас столкнулись автобус Solaris, которым управлял 50-летний водитель, и автомобиль Hyundai, управляемый женщиной 1985 г.р., а также Volvo с прицепом Krone. Как отмечают в полиции, в результате ДТП пострадала 2-летняя девочка, находившаяся в салоне легкового автомобиля. С места происшествия ребенка доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

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