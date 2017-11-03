В филиале Rīga Государственного центра социальной опеки констатированы существенные нарушения детских прав. Как заявили в Министерстве благосостояния, на детей оказывали эмоциональное и физическое давление.

Углубленная проверка в учреждении проводилась после полученных сигналов. Минблаг делегировал для проверки Госинспекцию по защите прав детей, а также общество Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi.

В ходе проверки было установлено, что в отношении детей применяется как эмоциональное, так и физическое насилие. Выявлены случаи, когда детям не вовремя меняли подгузники, что причиняло детям дискомфорт и приводило к изменению поведения. У некоторых детей не оказалось предметов гигиены, а у кого-то не было даже личной одежды.

Проверяющие установили, что в филиале не всегда своевременно обеспечивался необходимый уход за детьми — персонал не проводил лечение детей по плану, назначенному врачом.

Поверхностно и плохо оказалась организована воспитательная и образовательная работа: их не обучали элементарным нормам гигиены и не учили следить за собой.

В заключении Минблага отмечается: "в этом учреждении дети, к сожалению, являются элементами системы, а не личностями с индивидуальными потребностями".

Также указывается, что в филиале констатированы серьезные и недопустимые нарушения детских прав. "Если бы такие нарушения были констатированы в обычной или приемной семье, детей бы мгновенно оттуда забрали", — заявил министр благосостояния Янис Рейрс.

Филиал Rīga Государственного центра социальной опеки находится в Риге на ул. Капселю. Филиал обеспечивает длительную социальную опеку и услуги социальной реабилитации детям-сиротам и детям до 2 лет, оставшимся без опеки родителей, детям до 4 лет с расстройствами в физическом и душевном развитии, а также детям-инвалидам с тяжелыми душевными расстройствами, не достигшим 18-летнего возраста.