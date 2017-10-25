Утром 23 октября на пульт дежурного Зиемельского управления Рижской муниципальной полиции (РМП) поступила информация о том, что на Мангальсале вот уже две недели у родственницы проживают малолетние дети, оставленные матерью.

Сотрудница социальной службы пояснила полицейским, что пришла навестить пенсионерку, у которой наблюдаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и застала у нее годовалого мальчика и девочку в возрасте двух лет.

Соцработница указала, что из-за болезни пожилая женщина регулярно проживает в условиях антисанитарии, поэтому она не может позаботиться о детях. Не стал исключением и нынешний визит социальной работницы — в доме было очень грязно.

Женщина пояснила, что 18-летняя дочь оставила ей своих детей, но вот уже две недели не появляется. Про отца внуков женщина ничего особо не знает.

После медицинского осмотра детей доставили в кризисный центр. Материалы дела переданы Отделу по профилактике детских правонарушений РМП, а также сиротскому суду.