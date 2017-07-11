В ночь на 8 июля на пульт дежурного Зиемельского управления Рижской муниципальной полиции (РМП) поступил вызов на Петерсалу, где жители одного из домов пожаловались на шум и детский крик у соседей.

Стражи порядка оперативно прибыли по указанному адресу, однако на их стук никто не реагировал. Правда, в скором времени послышался голос мужчины, который сообщил, что потерял ключи, поэтому не может впустить полицию в дом. Также он утверждал, что в его доме нет детей.

Работники РМП обратились к заявителю, который вторично подтвердил, что видел плачущего ребенка. Он также сообщил, что в этой квартире часто бывают маленькие дети, а в тот вечер там была замечена маленькая девочка.

Полицейские еще раз потребовали, чтобы мужчина открыл им двери, однако тот им отказал. Тогда на место происшествия вызвали Госполицию, Примечательно, что к их прибытию ключи от квартиры сразу же нашлись.

При проверке в жилище застали двух пьяных мужчин и женщин. Третью женщину (трезвую) с девочкой (2,5 года) нашли в шкафу, где она пряталась от полицейских. Свое поведение она объяснила страхом перед органами правопорядка. Установлено, что ранее она уже попадала в поле зрения полиции за несоблюдение прав ребенка. Женщина воспитывает двоих детей, но в тот вечер второй остался с бабушкой.

В доме оказалось грязно, на полу валялись пустые бутылки от алкоголя и другой мусор. Грязно и накурено оказалось и на кухне. Принимая во внимание тот факт, что ребенок к моменту прибытия РМП, устал и находился в условиях антисанитарии, полицейские решили девочку вместе с матерью доставить домой.

Материалы дела переданы в Отдел по профилактике детских правонарушений РМП.