В минувший вторник, в Риге, в одном из домов в Латгальском предместье Риги после алкогольного застолья был убит мужчина. Спустя пару часов сотрудники полиции задержали подозреваемого: им оказался ранее не судимый приятель убитого.

Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции, вечером 24 октября на пульт дежурного поступила информация от женщины, которая, вернувшись домой, застала мужа без признаков жизни: мужчина скончался от ножевого ранения в область грудной клетки.

Прибывшие на место происшествия полицейские обыскали квартиру и нашли предполагаемое орудие преступления — нож. Также было установлено, что в гостях у жертвы был 49-летний приятель, с которым они вместе распивали алкоголь, а затем завязался конфликт, переросший в поножовщину.

Подозреваемого задержали по его месту жительства. На момент задержания об был пьян, свою вину в содеянном признал частично. Обстоятельства преступления выясняются.