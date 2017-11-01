Представитель RS Байба Барташевица отметила, что водитель работает на предприятии более 10 лет и ранее никогда не допускала никаких нарушений при исполнении своих рабочих обязанностей. На основании предоставленного видео очевидца водителю сделано замечание.
Напомним, 23 октября в социальных сетях распространили видео, на котором видно, как водитель пилит ногти, находясь за рулем. Очевидцы проинформировали о нарушении представителей Rīgas satiksme.
Dārgā @Rigassatiksme_ "situācijas ir dažādas un es tām neļauju ietekmēt savu ikdienu"bet šis ir vienkārši fenomenāli. @Valsts_policija pic.twitter.com/5uNB0FkHS0
— Krišs Ēlerts (@krisselerts) 23 октября 2017 г.