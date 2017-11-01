Водитель троллейбуса Rīgas satiksme (RS), которую поймали в то время, когда она, управляя транспортным средством, подпиливала ногти, понесла дисциплинарное наказание.

Представитель RS Байба Барташевица отметила, что водитель работает на предприятии более 10 лет и ранее никогда не допускала никаких нарушений при исполнении своих рабочих обязанностей. На основании предоставленного видео очевидца водителю сделано замечание.

Напомним, 23 октября в социальных сетях распространили видео, на котором видно, как водитель пилит ногти, находясь за рулем. Очевидцы проинформировали о нарушении представителей Rīgas satiksme.