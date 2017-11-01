Старший прокурор прокуратуры Центрального района Риги Янис Омулс в Риге на улице опознал и задержал грабителя, которого разыскивала полиция. 27 октября, идя по улице, прокурор узнал мужчину, фотографии которого размещены в интернете.

Он представился работником прокуратуры и попросил у мужчины предъявить документы. Мужчина начал нервничать, имени своего не назвал и документов не предъявил. Это происходило недалеко от места работы прокурора, где дежурят охранники. Мужчина был доставлен в прокуратуру на ул. Дзирнаву, 113, а затем передан Госполиции.

Задержанный ранее судим, в настоящее время является подозреваемым еще в трех грабежах и одной краже. Он помещен под арест.

Прокуроров не обучают задержанию преступников. В данном случае прокурор не применял силы, а преступник не пытался бежать.