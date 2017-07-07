Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции принял решение о выплате премии рядовому Рижской Муниципальной полиции (РМП) Мареку Луцянову.

Председатель Комитета РД Дайнис Турлайс отметил, что действие полицейского в этой ситуации было безупречным, особенно если учесть погодные условия и темноту, и он безусловно заслужил премию.

В мае этого года Центральное управление Рижской Муниципальной полиции получила информация о том, что напротив здания на бульваре Аспазияс, 3 в городском канале барахтается человек. На место происшествия явились работники Управления оперативного руководства и надзора за безопасностью Рижской Муниципальной полиции, которые выяснили, что уже вызвана Служба неотложной медицинской помощи, а также увидели, что в водах канала находится мужчина.

Поскольку мужчина не мог сам доплыть до берега канала, и потеряв силы, несколько раз уходил под воду, рядовой Центрального управления РМП Марекс Луцянов, в темное время суток, незамедлительно прыгнул в воду и вытащил тонущего на берег. Спасенному была оказана помощь — его завернули в одеяло из фольги и до прибытия медиков он находится в полицейской машине. Выяснилось, что мужчина — гражданин Великобритании, однако, будучи в состоянии шока, больше ничего он рассказать о себе не смог.

За смелые и самоотверженные действия при исполнении служебных обязанностей работника Рижской Муниципальной полиции решено премировать. Премия составит 60% от суммы зарплаты.