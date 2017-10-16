Центральный районный суд Твери определил место жительства похищенных детей гражданки Латвии с матерью и обязал отца немедленно вернуть дочерей. Однако, как рассказала мама Анастасия Б., исполнять определение суда муж не торопится.

Как сообщает новостной портал Tvernews, утром 28 сентября в центре Твери мужчины в темной одежде напали на 29-летнюю Анастасию Б., которая возвращалась домой вместе с детьми. Они повалили женщину на землю, вырвали девочек и скрылись в неизвестном направлении. Старшей девочке 7,5 лет, а младшей — 5. Среди похитителей Анастасия узнала собственного мужа, с которым сейчас разводится.

Известно, что Анастасия — гражданка Латвии, в России имеет вид на жительство. С мужем познакомилась за границей, где оба учились. В 2009 году с будущим супругом приехали жить в Тверь (он отсюда родом), в 2010 году расписались и через месяц у них родилась старшая дочь. После того, как муж стал поднимать на Анастасию руку, она собрала детей и ушла из дома.

После ЧП мобильный номер супруга стал недоступен. На связь с женой он не выходит. По факту похищения детей женщина обратилась в полицию и в суд, чтобы последний определил место жительства дочерей. Определение суда должно быть немедленно исполнено.