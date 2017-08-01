Россия: в ДТП в Псковской области пострадали граждане Латвии

Foto: LETA Утром 1 августа, в Пушкиногорском районе Псковской области, на 384-м км федеральной трассы Р-23 Петербург — Псков — Невель — граница с Белоруссией автомобиль Volvo V70 с латвийскими госномерами попал в ДТП. По данным Псковского агентства информации, водитель автомобиля съехал в кювет. В машине находились 5 граждан Латвии. В результате женщины 1968 и 1992 годов рождения получили травмы, но от госпитализации отказались.

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