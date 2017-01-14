Превышение скорости на дороге вот уже несколько лет подряд остается самым распространенным видом нарушений правил дорожного движения. Дорожная полиция продолжает бороться с лихачами, используя разные методы, включая использование нетрафарированных автомобилей и фоторадаров. Портал Delfi решил выяснить, где же в Латвии чаще всего превышают скорость и установлены самые "прибыльные" фоторадары.

В Госполиции сообщили, что в 2016 году благодаря стационарным и портативным фоторадарам было выписано 128 511 штрафов на общую сумму 4 988 361 евро.

Что же касается другой статистики, то стационарные радары в прошлом году зафиксировали 97 257 нарушений, на основании которых были выписаны протоколы на общую сумму 3 746 001 евро. Из них нарушители заплатили пока только 2 472 291 евро.

На основании фиксации нарушений переносными фоторадарами в минувшем году полиция составила 31 254 протокола о нарушении скоростного режима, выписав штрафы на 1 242 360 евро. Из них в госказну уплатили 962 210 евро.

Если говорить о географическом расположении фоторадаров, которые "зарабатывают" больше всего денег, то тут несомненно выделяются три лидера. Больше всего нарушений в 2016 году зафиксировал стационарный фоторадар, установленный на ул. Лиелирбес (съезд на ул. Басейна). Здесь зарегистрировано 10 957 случаев превышения скорости. Госполиция отмечает, что ведет учет, сколько штрафов может принести каждый из радаров. Если допустить, что при нарушении скоростного режима на 11-20 км/час штраф в населенных пунктах минимально составляет 40 евро (для легковых автомобилей), то получается, что за год это устройство могло "заработать" как минимум 400 тысяч евро.

На втором месте по количеству фиксированных нарушений занимает стационарный фоторадар на трассе Рига — Елгава — граница Литвы (36,4 км, Озолниекский край) — 8 960 нарушений. На третьем — фоторадар на Рижской объездной дороге (30,2 км, Марупский край) — 8 436 нарушений.

Переносные фоторадары в силу своей специфики фиксируют меньше нарушений скоростного режима. Несомненным лидером по выявлению случаев превышения скорости в прошлом году стал портативный радар, установленный на трассе Рига — Сигулда — граница Эстонии (22,2 км, в направлении Сигулды) — 2 981 нарушение.

Следом идет фоторадар на шоссе Рига — Вентспилс (17, 9 км, в направлении Вентспилса) — 2 935 случаев превышения скорости, а замыкает тройку радар на трассе Рига — Елгава — граница Литвы (населенный пункт Яунолайне, 20,5 км, в направлении Елгавы) — 2 484 нарушения.