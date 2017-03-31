О своей находке мужчина сообщил в отдел лицензионно-разрешительной работы по Выборгскому району. Сотрудники Росгвардии выехали по указанному адресу и установили, что в квартире хранилось охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-18, которое незаконно переделали.

Оружие изъято из незаконного оборота и помещено на временное хранение в территориальный отдел полиции. В дальнейшем его отправят на утилизацию.

По данному факту проводится проверка. За добровольную сдачу оружия гражданину полагается денежная компенсация в размере 4 000 российских рублей.