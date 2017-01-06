По информации пресс-центра Рижской муниципальной полиции, в ночь на 1 января был получен вызов с Саркандаугавы, где во время семейного конфликта мужчина угрожал супруге расправой и грозил оружием.

Прибывших на место происшествия стражей порядка встретил мужчина, рассказавший, что в квартире конфликтуют родители, и отец угрожает матери орудием, не выпуская из дома.

Двери полицейским открыла заплаканная женщина, которая пояснила, что муж недавно потерял работу, а во время совместного распития алкоголя становится агрессивным. В ходе последней ссоры он размахивал перед ней газовым пистолетом. Дебошира не сразу смогли успокоить и работники РМП. Когда же хулиган сдал им газовое оружие, выяснилось, что оно нигде не регистрировалось.

На место происшествия дополнительно были вызваны сотрудники Госполиции, однако женщина пожалела мужа и отказалась писать на него заявление. Правда, виновнику ЧП все равно придется отвечать за незаконное оружие.