В ночь на 4 марта сотрудники Зиемельского управления Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов на Саркандаугаву, где по крыше одного из домов ходила женщина, затем упавшая в вентиляционную шахту.

Прибывших на место происшествия стражей порядка встретил охранник, который очень удивился цели визита полицейских, однако проводил на крышу, откуда раздавались крики.

Сначала работники РМП пытались вызволить женщину из беды своими силами, но вскоре поняли, что без подмоги не обойтись, после чего вызвали спасателей. Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы демонтировали часть шахты и спасли пострадавшую.

Женщина не знала, каким образом угодила в шахту, а также не смогла объяснить, что делала в столь поздний час на крыше. С места происшествия 45-летнюю пострадавшую доставили в больницу, поскольку при падении она получила травму спины и другие травмы.



