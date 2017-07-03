В воскресенье, 2 июля, сотрудники Зиемельского управления Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Саркандаугаву. Жильцы дома сообщили о том, что в квартире находится пьяная соседка с маленьким ребенком.

Прибыв по указанному адресу, стражи порядка констатировали, что в квартире антисанитарные условия. В помещениях было сильно накурено, на полу валялась одежда, объедки и пустые бутылки из-под алкогольных напитков. В одной из комнат на полу были рвотные массы, а посреди всего этого сидела двухлетняя девочка. Женщина объяснила, что выпила, потому что недавно рассталась с другом.

В выдохе женщины было констатировано четыре промилле алкоголя — это максимальный результат, который может показать используемый алкометр. Учитывая то, что женщина не могла позаботиться о ребенке должным образом, девочку было решено доставить в кризисный центр.

Стоит отметить, что в марте данная женщина уже попадала в поле зрения полиции из-за похожего случая.

Материалы дела переданы в Рижский сиротский суд, а также в Отдел по профилактике детских правонарушений РМП.