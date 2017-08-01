Прокуратура привлекла к уголовной ответственности группу из семи человек, которая, используя одно строительное предприятие, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в размере свыше 826 тыс. евро, сообщила агентству пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина.

Следствие выяснило и получило доказательства того, что несколько обвиняемых лиц в организованной группе, используя данные, реквизиты и расчетные счета находившихся под их контролем предприятий, создали сети фактически не имевших места сделок.

Подав в Службу госдоходов декларации о НДС одного строительного предприятия за период с января 2012 года по январь 2014 года, обвиняемые включили в них данные о фактически не состоявшихся сделках с семью реально не занимающимися хозяйственной деятельностью или фиктивными предприятиями.

Таким образом, необоснованно получив право не платить в госбюджет начисленный НДС в размере 826 337 евро, они причинили госбюджету ущерб в крупном размере.

Кроме этого, используя латвийские и иностранные кредитные учреждения, изменив принадлежность финансовых средств и скрыв подлинное происхождение этих средств, они легализовали полученные в результате уклонения от уплаты налогов 728 660 евро.

Более подробная информация в интересах следствия пока не разглашается.