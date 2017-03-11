Сотрудники Рижского регионального управления полиции (РРУП) задержали троих мужчин, которые 7 и 8 марта из одного и того же магазина в Дрейлини похитили спиртные напитки на сумму более 220 евро. Как оказалось, все подозреваемые приходятся друг другу родственниками.

По данным РРУП, кражи были совершены 7 и 8 марта, оба преступления совершили мужчины 1973, 1986 и 1997 г.р. Злоумышленники действовали по одной и той же схеме: пока один отвлекал охранника, второй набирал виски и спешно уходил из магазина.

В первый день воры вынесли алкоголя на 155 евро. На следующий день — 8 марта — ситуация повторилась, однако двоих подозреваемых охранникам удалось задержать, тогда как третий подельник с горячительными напитками на сумму 77 евро успел скрыться. Правда, позже поняв, что его родственники задержаны, он сам явился в Саласпилсский участок полиции и сдался.

Как пояснили в полиции, вернуть алкоголь не удалось, поскольку по случаю Женского дня все спиртное уже было выпито. Следствие продолжается.