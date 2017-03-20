В суд Латгальского предместья Риги переданы материалы дела, начатого в отношении мужчины, который долгое время занимался квартирным кражами в микрорайоне Кенгарагс. Ему предъявлены обвинения в 11 кражах, все потерпевшие проживали на первых этажах.

Как отмечают в пресс-центре Генпрокуратуры, кражи были совершены в период с 15 мая по 1 июня 2016 года. Обвиняемый, пользуясь своим высоким ростом, проникал в чужие квартиры через окна. Оконные рамы он раскручивал отверткой. Из квартир он выносил все, что оказывалось под рукой: украшения, парфюмерию, деньги, юбилейные монеты, медали, мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры и многое другое.

По предварительным данным, ущерб, нанесенный потерпевшим владельцам квартир, составил 26 343 евро. Также воришка обвиняется в порче чужого имущества на сумму 2 591 евро.